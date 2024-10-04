Попова пообещала, что вирус Марбург в России не распространится

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала не допустить распространение вируса Марбург в России. Впрочем, она не исключила возможности его завоза в нашу страну.

«Завоз может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения в РФ гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать», - сказала Попова.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал медработников готовиться к возможному завозу вируса Марбург. Он уверен, что уже сейчас необходимо проводить необходимые тренинги среди врачей, чтобы они могли правильно определять заболевание.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что взяли под контроль распространение лихорадки. На приграничных пунктах специалисты берут у приезжих все необходимые анализы.

Напомним, вирус Марбург отличается высокой летальностью. В девяти из десяти случаев больной умирает. На сегодняшний день не существует эффективной вакцины от заболевания. Вирус передается людям от летучих мышей и от других заболевших.