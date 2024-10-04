Онищенко призвал готовиться к ввозу вируса Марбург в Россию

Специалистам необходимо готовиться к возможному завозу вируса Марбург в Россию. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он уверен, что нужно проводить профилактические мероприятия, а также тренинги для врачей, чтобы те могли определять заболевание.

«Завоз - вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся», - отметил он.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что взяли под контроль распространение лихорадки Марбург. На приграничных пунктах специалисты службы берут у приезжих специальные тест-системы.

Опасность вируса заключается в высокой летальности, которая составляет около 90%. Об этом «Звезде» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вакцины при этом от Марбурга на данный момент нет. Ее не производят, потому что в тех странах, где есть заражения и нужно проводить вакцинацию, нет достаточных средств для производства медикаментов.