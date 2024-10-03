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Иммунолог раскрыл механизм распространения смертельного вируса Марбург

Владислав Жемчугов, рассказал, что вирус распространился из-за поедания летучих мышей и контактов с заболевшими.
Карина Тазетдинова 2024-10-03 15:24:13
© Фото: Frank Rumpenhorst, Global Look Press

У вируса Марбург есть природные носители, в частности это летучие мыши. Заражение произошло из-за поедания крылатых в пищу, объяснил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Это занозы, они живут в природе. Есть природные носители. Это, значит, такие рукокрылые гигантские, которых даже мышами сложно назвать. Вот местное население их ест», - заявил в разговоре со «Звездой» эксперт.

По словам Жемчугова, их часто едят непрожаренными. Помимо этого, у населения стран, где зафиксирован вирус, есть традиция обнимать покойников, которые могли умереть в том числе и от вируса.

При тесном контакте населения, если заболевает один, вскоре вирус будет у всех. После 70-80% зараженных умирают. Единственное, что может спасти от пандемии - жесточайший карантин.

Специалист по особо опасным вирусам утверждает, что очаги болезни находятся в далеких джунглях Африки и у населения нет связи с портовыми городами. Распространение возможно только в случае, если зараженные полетели в другие страны, находясь в инкубационном периоде.

Из симптомов Жемчугов выделил повреждение сосудов, головную боль и боль в мышцах. На данном этапе пока нет ни таблеток, ни вакцины, ни конкретных способов лечения.

Ранее стало известно о 26 случаях заражения Марбургом в Руанде, восемь из которых закончились летальным исходом. Случаи заболеваемости уже известны в семи из 30 округов страны и быстро распространяются по всей территории Руанды.

#Медицина #Вирус #наш эксклюзив #летучие мыши #Руанда #Марбург
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