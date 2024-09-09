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Источник рассказал о жестокости наемников в курском приграничье

На Курском направлении действуют наемники из Франции, США и Польши.
Услада Дубинина 2024-09-09 09:01:37
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Наемники из украинского подразделения в курском приграничье ведут себя жестоко по отношению к жителям. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники. Сейчас мы точно знаем, что тут, на этом направлении, есть наймиты из Польши, Франции, США», - рассказал собеседник агентства. 

Ранее ВС РФ уничтожили около 30 наемников севернее города Сумы. По данным Минобороны, ВСУ понесли потери в результате ракетного удара. Ведомство опубликовало видео удара. Также известно об уничтожении шести единиц техники ВСУ в районе населенного пункта Стецковка.

#в стране и мире #ВС РФ #Курская область #ВСУ #Наемники
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