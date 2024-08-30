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ФСБ показала документы и шевроны наемников ВСУ из Колумбии

В ходе допроса колумбийцы упомянули на испанском о батальоне ВСУ «Карпатская сечь».
Алексей Курильченко 2024-08-30 10:45:51
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры допроса двух граждан Колумбии, которые подозреваются в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемников ВСУ. В ходе допроса фигуранты говорили на испанском языке.

Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер упомянули националистический батальон ВСУ «Карпатская сечь». В ходе обысков в их домах была найдена символика данного батальона. Также оперативники обнаружили удостоверения военных, украинские военные билеты и карты украинских банков. Найдены и фотографии колумбийцев на фоне украинских флагов.

Следственным управлением ФСБ России в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России. Расследование уголовных дел продолжается.

#Колумбия #ФСБ РФ #Наемники #Допрос
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