ФСБ показала документы и шевроны наемников ВСУ из Колумбии

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры допроса двух граждан Колумбии, которые подозреваются в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемников ВСУ. В ходе допроса фигуранты говорили на испанском языке.

Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер упомянули националистический батальон ВСУ «Карпатская сечь». В ходе обысков в их домах была найдена символика данного батальона. Также оперативники обнаружили удостоверения военных, украинские военные билеты и карты украинских банков. Найдены и фотографии колумбийцев на фоне украинских флагов.

Следственным управлением ФСБ России в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России. Расследование уголовных дел продолжается.