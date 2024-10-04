В ФСБ рассказали о причастности «Вилаят Хорасан»* к теракту в «Крокусе»

Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были членами группировки «Вилаят Хорасан»*. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Руководитель ведомства отметил, что вербовщики целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через Интернет. При этом сами они находились в Афганистане.

«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаят Хорасан"*», - сказал Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Напомним, трагедия произошла 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание «Крокуса» перед началом выступления группы «Пикник». Они открыли стрельбу, а после подожгли концертный зал. Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения.

По делу о террористическом акте были задержаны более 20 человек, заявил Александр Бортников. По его словам, непосредственное отношение к трагедии имеет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

* «Вилаят Хорасан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.