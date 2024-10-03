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Пожар в Хабаровском музтеатре локализован на площади в 4 тыс. квадратов

В результате пожара в Хабаровском музыкальном театре пострадали три человека, им оказана медицинская помощь.
Ян Брацкий 2024-10-03 07:19:24
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Пожар в здании Хабаровского музыкального театра локализован на площади 4 000 квадратных метров. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. Работы по тушению огня продолжаются, на месте работают десятки спасателей и множество единиц специальной техники.

«Тушение осложнено большим количеством горючих материалов интерьера. Врачами скорой медицинской помощи осмотрены трое пострадавших, их жизни ничего не угрожает», - рассказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай.

Напомним, этим утром загорелась кровля музыкального театра в Хабаровске. В этот момент внутри никого не было. С июня этого года театр закрыт на реконструкции из-за постоянных протечек кровли.

Ранее специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение в воздухе предельно допустимых концентраций продуктов горения - оксида углерода и диоксида серы.

Место ЧП оцеплено, рядом продолжают дежурить врачи скорой помощи. Выяснением причин возгорания дознаватели займутся после завершения тушения огня.

#пожар #хабаровск #МЧС России #локализация #музыкальный театр
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