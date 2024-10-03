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Роспотребнадзор отметил загрязнение воздуха на пожаре в Хабаровске

На тушении пожара в Хабаровске задействованы 38 спасателей, привлечены 8 единиц специальной техники.
Ян Брацкий 2024-10-03 06:16:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте сильного пожара у музыкального театра в Хабаровске отмечено превышение концентрации в воздухе продуктов горения. Об этом сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

«По предварительным, данным отмечены превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения: оксида углерода и диоксида серы», - сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства.

Ранее стало известно о пожаре, который охватил здание хабаровского музыкального театра. На момент прибытия первых спасательных подразделений огонь распространился на 100 квадратных метрах. Горят кровля и обшивка здания.

Черные клубы дыма видны из разных районов города. Место инцидента оцеплено, там дежурят сотрудники полиции и врачи скорой помощи. О пострадавших не сообщается. Причина возгорания пока не установлена.

#в стране и мире #пожар #хабаровск #МЧС России #музыкальный театр
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