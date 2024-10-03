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В Хабаровске полыхает здание краевого музыкального театра

Что именно стало причиной пожара пока неизвестно. Пожарные пытаются локализовать возгорание.
Ирина Егорова 2024-10-03 03:26:19
© Фото: vehernij_habarovsk, Telegram © Видео: vehernij_habarovsk/mchs_official, Telegram

Очень сильный пожар охватил здание хабаровского музыкального театра. Огонь уже распространился на площадь в 100 квадратных метров. Горит обшивка и кровля здания.

«На месте работают 39 специалистов и 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Видно, что в небо поднимается густое черное облако дыма. Внутри здания частично обрушены перекрытия, видны языки пламени.

Движение автотранспорта по улице Карла Маркса перекрыто, пешеходам также рекомендовано не приближаться к театру.

Что стало причиной пожара неизвестно, сейчас пожарные всеми силами борются с огнем - возгорание локализовать пока не удалось.

#пожар #МЧС РФ #театр #хабаровск
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