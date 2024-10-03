В Хабаровске полыхает здание краевого музыкального театра

Очень сильный пожар охватил здание хабаровского музыкального театра. Огонь уже распространился на площадь в 100 квадратных метров. Горит обшивка и кровля здания.

«На месте работают 39 специалистов и 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Видно, что в небо поднимается густое черное облако дыма. Внутри здания частично обрушены перекрытия, видны языки пламени.

Движение автотранспорта по улице Карла Маркса перекрыто, пешеходам также рекомендовано не приближаться к театру.

Что стало причиной пожара неизвестно, сейчас пожарные всеми силами борются с огнем - возгорание локализовать пока не удалось.