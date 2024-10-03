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Троим соучастникам теракта в «Крокусе» предъявили новые обвинения

Предполагаемые террористы планировали еще одну атаку с помощью самодельного взрывного устройства.
Владимир Рубанов 2024-10-03 04:00:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Трое обвиняемых в соучастии в вооруженном нападении на «Крокус Сити холл» планировали еще один теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Предполагаемые террористы хотели совершить атаку с помощью самодельного взрывного устройства. Им предъявили обвинение в подготовке к теракту, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства группой людей.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и напали на зрителей, которые пришли на концерт группы «Пикник».

Террористы открыли огонь из автоматического оружия, а потом подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

На следующий день и позже по делу были задержаны больше 20 человек. Сообщалось об аресте 12 подозреваемых.

Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлен до 22 декабря. Ранее сообщалось, что фигуранты дают друг на друга изобличающие показания.

#в стране и мире #Теракт #Московская область #обвинение #следствие #красногорск #Крокус сити холл
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