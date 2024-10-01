Суд продлил до 22 декабря срок следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлен до 22 декабря. Это следует из судебных материалов.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен... до 22 декабря 2024 года», - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Напомним, теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась сначала в холл, а после на сцену концертного зала и открыла беспорядочный огонь. В результате преступных действий погибли 145 человек, более 500 получили ранения. По уголовному делу проходят 12 человек, всего задержаны более 20 фигурантов.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Как выяснилось, они двигались в сторону госграницы, намереваясь скрыться на территории Украины.

Подозреваемым вменяется три уголовные статьи, среди которых совершение теракта, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия.