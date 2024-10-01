МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд продлил до 22 декабря срок следствия по делу о теракте в «Крокусе»

С момента теракта в подмосковном Красногорске прошло полгода, следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступления, жертвами которого стали 145 человек.
Ян Брацкий 2024-10-01 07:20:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлен до 22 декабря. Это следует из судебных материалов.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен... до 22 декабря 2024 года», - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Напомним, теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась сначала в холл, а после на сцену концертного зала и открыла беспорядочный огонь. В результате преступных действий погибли 145 человек, более 500 получили ранения. По уголовному делу проходят 12 человек, всего задержаны более 20 фигурантов.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Как выяснилось, они двигались в сторону госграницы, намереваясь скрыться на территории Украины.

Подозреваемым вменяется три уголовные статьи, среди которых совершение теракта, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия.

#в стране и мире #Теракт #следствие #красногорск #Крокус сити холл
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 