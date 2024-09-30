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Число погибших из-за урагана «Хелен» в США достигло 90

Многие дома в штатах Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Северная Каролина и Вирджиния повреждены, отрезаны от электричества, а дороги к ним затоплены.
Ирина Егорова 2024-09-30 01:55:49
© Фото: Ssgt. Jacob Hancock Us Air Globallookpress

Не менее 90 жизней унес ураган «Хелен» в США, сообщает телеканал CNN. Жертвы зафиксированы в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. Многие люди числятся пропавшими без вести.

«В Северной Каролине погибло по меньшей мере 36 человек. По словам властей, в Южной Каролине погибло по меньшей мере 24 человека, включая двух пожарных в округе Салуда», - пишет CNN.

Также многие города остались без электричества, в Северной Каролине, например, около 300 дорог затопило, отрезав штат от поставок предметов первой необходимости.

Сильнейший ураган за всю историю обрушился на юго-восток страны 26 сентября. Ущерб от удара стихии еще предстоит оценить местным властям. Ожидается, что осадки продолжатся ближайшие дни в некоторых частях южного региона.

#сша #ураган #повреждения #хелен
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