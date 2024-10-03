Глава ВОЗ: больницы Ливана переполнены из-за потока раненых

Больницы Ливана переполнены потоком раненых пациентов, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, система здравоохранения страны ослаблена последовательными кризисами и с трудом справляется с нынешними огромными потребностями.

Гебрейесус отметил, что число погибших в Ливане растет. ВОЗ тесно сотрудничает с ливанским минздравом, чтобы обеспечить больницы медицинскими принадлежностями и подготовить медработников, написал глава организации в соцсети Х.

Руководитель ВОЗ добавил, что дальнейшая эскалация насилия будет иметь «катастрофические последствия для региона».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние 24 часа в результате израильских ударов погибло не менее 46 человек и 85 пострадало.

По данным генсека ООН Антониу Гутерриша, с начала октября прошлого года в стране погибло более 1 700 мирных жителей.

Власти Ливана заявили в среду, что число погибших с 8 октября 2023 года в результате израильских нападений на страну возросло до 1 928 человек и еще 9 290 получили ранения.

С 23 сентября Израиль наносит авиаудары по объектам в Ливане, которые он связывает с «Хезболлой».