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Глава ВОЗ: больницы Ливана переполнены из-за потока раненых

Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о катастрофе для региона из-за насилия.
Владимир Рубанов 2024-10-03 02:11:53
© Фото: Bilal Jawich XinHua Global Look Press

Больницы Ливана переполнены потоком раненых пациентов, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, система здравоохранения страны ослаблена последовательными кризисами и с трудом справляется с нынешними огромными потребностями.

Гебрейесус отметил, что число погибших в Ливане растет. ВОЗ тесно сотрудничает с ливанским минздравом, чтобы обеспечить больницы медицинскими принадлежностями и подготовить медработников, написал глава организации в соцсети Х.

Руководитель ВОЗ добавил, что дальнейшая эскалация насилия будет иметь «катастрофические последствия для региона».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние 24 часа в результате израильских ударов погибло не менее 46 человек и 85 пострадало.

По данным генсека ООН Антониу Гутерриша, с начала октября прошлого года в стране погибло более 1 700 мирных жителей.

Власти Ливана заявили в среду, что число погибших с 8 октября 2023 года в результате израильских нападений на страну возросло до 1 928 человек и еще 9 290 получили ранения.

С 23 сентября Израиль наносит авиаудары по объектам в Ливане, которые он связывает с «Хезболлой».

#в стране и мире #Израиль #ВОЗ #Хезболла #ливан #всемирная организация здравоохранения #раненые #жертвы #погибшие #больницы #Тедрос Аданом Гебрейесус
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