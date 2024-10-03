Мощнейший укрепрайон: какое значение имеет освобождение Угледара

До освобождения Угледара российскими бойцами угледарский гарнизон ВСУ держал оборону более двух лет. Все к этому располагало - город расположен на возвышенности, застроен многоэтажками, очень удобно размещать огневые точки, с которых простреливаются все пути на многие километры. Застройка тесная, благодаря чему можно быстро перемещаться с позиции на позицию. Кроме того в городе обнаружены глубокие залитые в бетон подземные укрепления, брать город в лоб привело бы к большим потерям. Взяли его постепенно, фактически окружив и перекрыв пути снабжения. Именно такую тактику сейчас используют наши войска в зоне проведения спецоперации.

На севере от Угледара подразделения группировки войск «Восток» вначале освободили Новомихайловку, а затем в августе Константиновку, взяв под контроль крупнейший транспортный узел. С юга в первых числах сентября врага выбили из Пречистовки, зачистили в окрестностях все лесопосадки и подошли к Угледару с запада, а буквально через несколько дней на севере освободили Водяное.

Угледарская группировка оказалась фактически в окружении, единственный путь снабжения - дорога на Богоявленку - находился под нашим огневым контролем, из-за чего невозможно ни подвести боеприпасы, ни провести ротацию. Фактически участь угледарского гарнизона боевиков была предрешена, но киевский режим тянул до последнего - приказ отступать боевикам дали только позавчера 1 октября, когда наши штурмовые подразделения уже водрузили российский триколор на здании городской администрации и приступили к зачистке города. Боевики пытались выходить группами по десять человек, тут же их накрывала наша артиллерия, но доходили в лучшем случае два-три человека.

Что касается значения Угледара, то его трудно переоценить - мощнейший на этом направлении укрепрайон. Населенного пункта с такой застройкой и на такой высоте нет в радиусе десятков километров. Также из Угледара под огневым контролем боевиков находилась железная дорога Донецк-Мариуполь, что препятствовало нашей военной логистике.

Сейчас продолжается зачистка города, как минимум, работают саперы, очень многое заминировали боевики, отступая. Постоянно пытаются атаковать наших бойцов с помощью FPV-дронов, сбрасываются не только боеприпасы, но и заминированные тактические рюкзаки, которые при попытке их открыть взрываются.