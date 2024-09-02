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Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Константиновки в ДНР

Министр обороны поблагодарил российских военнослужащих за верность Отечеству и воинской присяге.
2024-09-02 00:37:34
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения в ДНР населенного пункта Константиновка в адрес 57-го мотострелкового полка.

«Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на кураховском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований», – говорится в сообщении.

Министр обороны РФ отметил мужество и героизм военнослужащих при выполнении боевых задач - многие из них получили госнаграды и знаки отличия.

Также глава оборонного ведомства поздравил военных 39-ой гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады.

«Ваши действия по освобождению населенного пункта Константиновка являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – сообщает Минобороны.

Более трем тысячам военнослужащим бригады вручили государственные награды.

Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 132-ой отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады. Бойцы освободили населенных пункт Кирово и в настоящий момент занимают выгодные рубежи на александро-калиновском направлении, отмечается в ведомстве.

Министр обороны Белоусов поблагодарил российских военнослужащих за верность Отечеству и воинской присяге.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

 

#армия #ДНР #освобождение #Телеграмма #Белоусов #константиновка
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