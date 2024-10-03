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«Эмоции зашкаливают»: Рябков об объявлении Гутерриша persona non grata

Накануне генсеку ООН запретили въезд в Израиль, так как тот не осудил однозначно ракетную атаку Ирана по Израилю.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 15:38:45
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Решение Израиля признать генсека ООН Антониу Гутерриша persona non grata вызывает сожаление и эмоциональную реакцию в МИД РФ, заявил заместитель министра Сергей Рябков.

«Эмоции зашкаливают... Мы имеем дело с отражением высокомерного пренебрежения основами функционирования международной системы», - сказал дипломат, отвечая на вопрос «Звезды».

Напомним, накануне глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Гутерриш не заслуживает ступить на израильскую землю, так как не осудил однозначно ракетную атаку Ирана по Израилю. Речь идет о запуске Ираном около 500 ракет в направлении Тель-Авива во вторник, 1 октября. 

Решение по Гутерришу уже раскритиковали в России и США, Вашингтон назвал его «непродуктивным».

#Израиль #МИД РФ #Сергей Рябков #Антониу Гутерриш #персона нон грата #наш эксклюзив
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