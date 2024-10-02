Небензя назвал пощечиной статус persona non grata Гутерриша в Израиле

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша persona non grata в Израиле является не просто хамским отношением к организации, но и пощечиной всему миру, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также призвал организацию принять ответные меры.

Небензя также напомнил, что для ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Израиль сбросил 80 бомб на жилой квартал, и обвинил СБ ООН в том, что тот беспомощно наблюдает за тем, как регион идет к новой войне.

«О какой избирательности этой акции можно говорить в подобных обстоятельствах. Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», - заключил высокопоставленный дипломат.

Он также прокомментировал столкновение Ирана и Израиля, отметив, что Тель-Авив пытается столкнуть Тегеран, своего главного соперника, с Вашингтоном.

Напомним, 28 сентября стало известно о смерти генсека «Хезболлы», причиной назвали тупую рану от силы взрыва в результате израильских авиаударов по Бейруту. Вечером 30 сентября Израиль начал наземную военную операцию в Ливане, Россия решительно осудила этот шаг и призвала Тель-Авив вывести свои войска из страны.