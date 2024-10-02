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США раскритиковали Израиль за объявление Гутерреша persona non grata

Мэтью Миллер назвал это решение непродуктивным.
Карина Тазетдинова 2024-10-02 22:38:53
© Фото: Luiz Rampelotto, Europa Newswire, Global-Look-Press

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти считают непродуктивным решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша persona non grata.

«Мы не считаем, что этот шаг будет продуктивным в каком-либо виде», - ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша persona non grata и запретил ему въезд в страну. Такое решение было принято из-за того, что генсек ООН не осудил однозначно ракетную атаку Ирана.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на эту ситуацию. Он заявил, что такой поступок Израиля является не просто хамским отношением к организации, но и пощечиной всему миру. Небензя призвал организацию принять меры по отношению к Тель-Авиву.

#сша #Израиль #Госдеп США #Гутерреш #персона нон грата #Мэтью Миллер
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