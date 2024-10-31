Милей уволил главу МИД Аргентины из-за голосования по Кубе в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку главу МИД Диану Мондино, передает телеканал TN. По данным телеканала, Милей уже выбрал нового главу МИД - им стал посол республики в США Херардо Вертейна.

О своем решении аргентинский лидер объявил после голосования на Генассамблеи ООН, где в очередной раз рассматривалась резолюция с призывом к США об отмене экономического эмбарго против Кубы.

Документ поддержали 187 стран, в том числе Россия. Против проголосовали только США и Израиль, Молдавия воздержалась от какого-либо однозначного решения. Так называемая блокада острова действует с 1962 года и с каждым годом ситуация усугубляется, нанося политике Кубы значительный экономический ущерб.

Приоритетами правительства нового президента приходятся на США, Израиль и Запад. Сам Милей занял президентское кресло осенью прошлого года.