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Милей уволил главу МИД Аргентины из-за голосования по Кубе в ООН

Аргентина на Генассамблеи ООН поддержала резолюцию о необходимости завершения торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы. Но США и Израиль проголосовали против.
Ирина Егорова 2024-10-31 00:24:58
© Фото: Cristobal Basaure ArayaKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку главу МИД Диану Мондино, передает телеканал TN. По данным телеканала, Милей уже выбрал нового главу МИД - им стал посол республики в США Херардо Вертейна.

О своем решении аргентинский лидер объявил после голосования на Генассамблеи ООН, где в очередной раз рассматривалась резолюция с призывом к США об отмене экономического эмбарго против Кубы.

Документ поддержали 187 стран, в том числе Россия. Против проголосовали только США и Израиль, Молдавия воздержалась от какого-либо однозначного решения. Так называемая блокада острова действует с 1962 года и с каждым годом ситуация усугубляется, нанося политике Кубы значительный экономический ущерб.

Приоритетами правительства нового президента приходятся на США, Израиль и Запад. Сам Милей занял президентское кресло осенью прошлого года.

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