МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оперативники показали кенгуренка, похищенного из зоопарка под Калугой

Всего было похищено трое кенгурят, один из них погиб, еще одного до сих пор ищут.
Ян Брацкий 2024-10-03 11:36:01
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Оперативники опубликовали видео с детенышем кенгуру, которого три дня назад похитили в зоопарке в Калужской области. На кадрах испуганного кенгуренка осматривают врачи. Его взвешивают и делают профилактические прививки.

Также опубликован фрагмент допроса подозреваемого, который признается в краже животного.

Установлено, что похищений было как минимум два. Первое - в Заволжском районе Ярославля 27 сентября. Через три дня аналогичный случай произошел в Калужской области, где похитили сразу двух кенгурят.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. При нем была клетчатая сумка, в которой и обнаружили кенгуренка. Второй детеныш погиб. Третье животное ищут. Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним работает следователь. Возбуждено уголовное дело.

#Задержание #зоопарк #похищение #кенгуру #МВД России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 