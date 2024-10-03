Оперативники показали кенгуренка, похищенного из зоопарка под Калугой

Оперативники опубликовали видео с детенышем кенгуру, которого три дня назад похитили в зоопарке в Калужской области. На кадрах испуганного кенгуренка осматривают врачи. Его взвешивают и делают профилактические прививки.

Также опубликован фрагмент допроса подозреваемого, который признается в краже животного.

Установлено, что похищений было как минимум два. Первое - в Заволжском районе Ярославля 27 сентября. Через три дня аналогичный случай произошел в Калужской области, где похитили сразу двух кенгурят.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. При нем была клетчатая сумка, в которой и обнаружили кенгуренка. Второй детеныш погиб. Третье животное ищут. Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним работает следователь. Возбуждено уголовное дело.