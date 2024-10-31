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«Хезболла» выпустила около 60 снарядов по Израилю за сутки

Об ущербе, нанесенном ракетами и достигнутых целях не сообщается.
Ирина Егорова 2024-10-31 03:42:45
© Фото: Stringer, Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск около 60 снарядов со стороны Ливана по территории еврейского государства.

«За прошедшие сутки около 60 снарядов, которые были выпущены "Хезболла", попали на территорию Израиля из Ливана», - передает армейская пресс-служба Израиля.

О том, сколько из них достигли своих целей и какой ущерб причинили в Армии обороны Израиля не сообщается.

Накануне ливанская организация запустила в сторону Израиля около 75 снарядов. Также бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами тренировочную базу бойцов израильской армии, которая находится на юго-востоке Тель-Авива.

С 1 октября израильские военные проводят наземную операцию на территории Ливана. В ходе вооруженной борьбы с «Хезболлой» гибнут мирные жители, уничтожается гражданская инфраструктура. По данным ливанского Минздрава, погибших уже более 2 тысяч человек.

#снаряды #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #атака
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