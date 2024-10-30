ЦАХАЛ: за ночь «Хезболла» выпустила 75 ракет по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске 75 снарядов со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

«По состоянию на 23.00 во вторник 29 октября, около 75 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", перешли из Ливана в Израиль», - сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее бойцы «Хезболлы» совершили рекордное количество вылазок против южного соседа - таковых было 48. Под ударом оказались военнослужащие и мирные жители в Верхней, Западной и Нижней Галилее, а также авиабаза и центр материально-технического снабжения.

Благодаря активным усилиям России появляется надежда на мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке. Россия выразила готовность помочь в реализации мирного плана. О переговорах с Тель-Авивом и Бейрутом при посредничестве Москвы и Вашингтона сообщает израильский портал Ynet. По информации издания от высокопоставленных источников, обсуждается вывод ЦАХАЛ с территории Ливана, отвод сил «Хезболлы» в соответствии с резолюцией ООН 1701. Также вдоль границы разместится ливанский правительственный гарнизон численностью до 10 000 солдат и будет увеличен миротворческий контингент ООН.