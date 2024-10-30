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«Хезболла» атаковала базу спецназа ЦАХАЛ в Тель-Авиве

О последствиях удара «Хезболлы» по базе израильского спецназа в Тель-Авиве не сообщается.
Ян Брацкий 2024-10-30 21:41:10
© Фото: Haitham Moussawi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тренировочная база бойцов спецподразделений израильской армии была атакована в юго-восточной части Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба ливанского движения «Хезболла».

«Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу подготовки спецподразделений армии Израиля "Адам" на юго-востоке Тель-Авива», - говорится в заявлении.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о запуске 75 ракет со стороны ливанской шиитской организации минувшей ночью. О том, сколько из них достигли своих целей и какой ущерб причинили в Армии обороны Израиля не сообщили.

До этого «Хезболла» совершила рекордное количество вылазок против южного соседа - таковых было 48. Под ударом оказались военнослужащие, а также авиабаза и центр материально-технического снабжения в Верхней, Западной и Нижней Галилее.

Напомним, с 1 октября израильские военные проводят наземную операцию на территории Ливана. В ходе вооруженной борьбы с «Хезболлой» гибнут мирные жители, уничтожается гражданская инфраструктура. По данным ливанской Минздрава, погибших уже более 2 тысяч человек.

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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