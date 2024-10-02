Взрыв прогремел в жилом доме в Дамаске, три человека погибли

В сирийской провинции Дамаск произошел взрыв, удар пришелся на жилой дом, в результате погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.

«Несколько человек пострадали в результате удара по трехэтажному жилому дому в районе западных вилл Меззе в Дамаске», - уточняет радиостанция Sham FM.

Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, речь идет об ударе израильской армии.

Напомним, вечером в понедельник, 30 сентября, Израиль начал наземную военную операцию в Ливане. Одновременно с этим страна нанесла ракетные удары по западным районам Дамаска, сирийская система ПВО перехватила несколько целей.