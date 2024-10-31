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Жители Валенсии сдают кровь для пострадавших из-за наводнения

По последним данным, в результате шторма в испанской Валенсии погибли 92 человека, целые районы остаются под водой, дороги размыты и забиты автомобилями.
Ян Брацкий 2024-10-31 15:31:10
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Жители испанской Валенсии выстраиваются в очереди у пунктов приема крови, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате разрушительного шторма.

Очевидцы трагедии рассказали, что вышедшие из берегов реки смывали мосты и автомобили, размывали железные дороги, автотрассы и уносили людей. Остается прерванным транспортное сообщение с соседними регионами, продолжается эвакуация населения из наиболее пострадавших районов. В собственных домах заблокированы сотни человек.

«Объявлен траур, закрыты школы. Организована помощь пострадавшим. Сам я сегодня сдал кровь», - рассказал «Звезде» местный житель Антон Шуликов.

По последним данным, стихия унесла жизни 92 человек. Точное количество жертв пока подсчитать невозможно. Коммунальные службы приступили к расчистке территории. Работы много, затоплены целые городские районы, дороги заблокированы строительным мусором и искореженными автомобилями, в некоторых местах оборваны линии электропередачи.

Напомним, непогода обрушилась на регион в минувший вторник. Ливень и градины размером с теннисный мяч били машины. Испанская метеослужба объявила красный уровень опасности.

Полиция Валенсии открыла горячую линию для жителей, потерявших связь с родственниками. Круглые сутки на месте ЧП работают спасатели и военные.

#Наводнение #испания #шторм #наш эксклюзив #стихия #Валенсия #Доноры
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