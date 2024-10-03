В Сумском районе Украины введены аварийные выключения света

Компания «Сумыоблэнерго» сообщила об аварийных отключениях электричества в Сумах и Сумском районе на Украине.

«Сейчас есть временное аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумы. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации», - сообщила пресс-служба компании.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее в МИД Украины сообщили о повреждении более половины объектов всей энергетической системы страны. По данным Минэнерго, киевский режим потерял больше энергообъектов, чем успел восстановить во время последнего отопительного сезона.