Боксера Поветкина временно отстранили по подозрению в допинге

Олимпийского чемпиона по боксу россиянина Александра Поветкина временно отстранили от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Спортсмен отстранен с 21 октября, решение основано на данных московской антидопинговой лаборатории, где было зафиксировано нарушение правил, датируемое октябрем 2014 года. В тот момент боксер победил камерунца Карлоса Такама, Поветкин обвиняется в использовании или попытке использования запрещенных веществ.

На момент отстранения россиянину 45 лет. Он является олимпийским чемпионом 2004 года, а также двукратным чемпионом мира (2002, 2004). В 2021 году он объявил о завершении спортивной карьеры по состоянию здоровья, а в мае текущего года его назначили заместителем губернатора Вологодской области.