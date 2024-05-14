Боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области

Чемпиона Олимпийских игр 2004 года по боксу, заслуженного мастера спорта Александра Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом говорится на официальном портале правительства региона.

О соответствующем назначении объявил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в региональном правительстве.

По словам врио главы области, Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением жителей региона к спорту и здоровому образу жизни. Кроме того, Поветкин, выступавший в тяжелой весовой категории и получивший прозвище Русский Витязь, будет курировать общественные организации, которые занимаются популяризацией здорового образа жизни среди молодого поколения, и отвечать за реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодчины, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

В этом году Поветкину исполнится 45 лет. Он объявил о завершении карьеры боксера в июне 2021 года. В общей сложности он провел 40 боев (36 побед, из них 25 нокаутом, три поражения, одна ничья). Помимо золота на Олимпиаде в Афинах, в его активе победы на чемпионате Европы (2002, 2004) и чемпионате мира (2003). С 2011 по 2013 год Поветкин был регулярным чемпионом мира по версии WBA.