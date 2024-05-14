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Боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области

Александр Поветкин будет отвечать за блок вопросов, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением жителей Вологодской области к спорту и здоровому образу жизни, сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.
Максим Крюков 2024-05-14 17:25:16
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Чемпиона Олимпийских игр 2004 года по боксу, заслуженного мастера спорта Александра Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом говорится на официальном портале правительства региона.

О соответствующем назначении объявил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в региональном правительстве.

По словам врио главы области, Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением жителей региона к спорту и здоровому образу жизни. Кроме того, Поветкин, выступавший в тяжелой весовой категории и получивший прозвище Русский Витязь, будет курировать общественные организации, которые занимаются популяризацией здорового образа жизни среди молодого поколения, и отвечать за реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодчины, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

В этом году Поветкину исполнится 45 лет. Он объявил о завершении карьеры боксера в июне 2021 года. В общей сложности он провел 40 боев (36 побед, из них 25 нокаутом, три поражения, одна ничья). Помимо золота на Олимпиаде в Афинах, в его активе победы на чемпионате Европы (2002, 2004) и чемпионате мира (2003). С 2011 по 2013 год Поветкин был регулярным чемпионом мира по версии WBA.

#Вологодская область #должность #Назначение #Александр Поветкин #Боксер #замгубернатора
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