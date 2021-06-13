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Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Алексей Курильченко
19:29 13.06.2021
Александр Поветкин сообщил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.
Александр Поветкин объявил о завершении карьеры
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин принял решение о завершении своей спортивной карьеры. По его словам, спортсмен намерен заняться восстановлением своего здоровья.

«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», - цитирует РИА Новости слова спортсмена.

В марте Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в 12-раундовом поединке в Гибралтаре. Таким образом, россиянин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

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