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Лукашенко: генералы ВСУ хотели связаться с Путиным и сдаться в плен

Президент Белоруссии добавил, что и сейчас на Украине остались разумные люди, в том числе среди военных, которые хотели бы завершения конфликта.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 15:02:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытках украинских генералов связаться с российским лидером Владимиром Путиным, когда в 2022 году войска ВС РФ подошли к Киеву, чтобы остановить бои и сдаться в плен.

«Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня», - заявил Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Президент напомнил, как весь Запад в то время просил Путина отвести войска от Киева, на что Москва согласилась. Он добавил, что на Украине все еще остались разумные люди, в том числе среди военных, которые хотели бы завершения конфликта.

Риск эскалации кризиса все еще велик из-за попыток Киева вовлечь в конфликт войска НАТО, предупредил Лукашенко. Он вновь призвал стороны сесть за стол переговоров.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил свой «план победы», который среди прочего предполагает приглашение Украины в НАТО и размещение «неядерного пакета сдерживания». В Кремле увидели в этом попытку дальнейшей эскалации конфликта.

#белоруссия #Украина #ВСУ #Владимир Путин #Александр Лукашенко
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