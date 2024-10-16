Песков заявил, что для достижения мира Киев должен протрезветь

«Эфемерный мирный план» Владимира Зеленского, скорее всего, просто камуфлирует замысел США воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какого-то иного плана там нет», - сказал Песков.

По его словам, настоящий мирный план может заключаться в осознании киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят. Киев должен протрезветь и осознать причины, которые привели к конфликту, сказал пресс-секретарь главы государства.

В среду, 16 октября, Зеленский представил свой так называемый «план победы» в Раде. По его словам, в нем есть «три секретных дополнения», о которых украинцам не расскажут. В числе открытых пунктов он назвал использование дальнобойного западного оружия для ударов по России.

План Зеленского включает приглашение Украины в НАТО, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии украинской экономики.