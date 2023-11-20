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Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей выиграл выборы президента

Дарина Криц
02:16 20.11.2023
Хавьер Милей набрал 55,95% голосов.
Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей выиграл выборы президента
© Фото: © Sebastian Salguero dpa Global Look Press
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На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он запомнился тем, что выступает против членства Аргентины в БРИКС.

Милей набрал 55,95% голосов. Его оппонент - министр экономики и кандидат от правых сил Серхио Масса - 44,04%. Всего удалось посчитать 86,59% голосов.

В воскресенье, 19 ноября, Серхио Масса уже заявил о победе Милея, признав свое поражение. Он поздравил его с победой.

Оба кандидата - представители противоположных идеологических платформ. Серхио Масса - глава аргентинского минфина, кандидат от правящей левоцентристской коалиции «Союз ради родины». Победивший Хавьер Милей - анархо-капиталист, лидер либертарианской партии «Свобода наступает».

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