Верховный лидер Ирана Хаменеи: Израиль просчитался, напав на Иран

Верховный лидер Ирана Али Хаманеи считает, что Израиль просчитался в своем нападении на исламскую республику.

«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана», - написал он в Х.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла точечные удары по военным объектам в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА. Израиль назвал атаку ответом на иранский обстрел 1 октября 2024 года. Операция носила кодовое название «Дни покаяния». При этом Иран заявил, что не будет отвечать Израилю на ракетные удары по Тегерану, передает телеканал Sky News Arabia.

С начала этого года между Ираном и Израилем уже произошла серия обмена ударами, когда исламская республика подвергла массированному обстрелу еврейское государство, а Израиль атаковал цели как в самом Иране, так и на территории других государств, например, здание, где располагаются военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в Сирии.