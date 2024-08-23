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В Одессе отказались сносить памятник Пушкину из-за туристов и ЮНЕСКО

Как выяснилось, памятник Пушкину в Одессе является объектом культурного наследия и охраняется ЮНЕСКО.
Ян Брацкий 2024-08-23 20:03:01
© Фото: Денис Петров, РИА Новости

Власти Одессы передумали сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом заявил градоначальник Геннадий Труханов. Монумент расположен возле здания городской администрации и, как выяснилось, является объектом культурного наследия и демонтажу не подлежит.

«Когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же указывали памятник Пушкину, и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие», - сказал Труханов в интервью изданию «Украинская правда».

Кроме того, к памятнику регулярно приезжают иностранные туристы, сетует Труханов. Они знают о Пушкине и о том, что некоторые свои произведения он написал живя в Одессе.

Начиная с 2015 года украинские власти активно демонтируют памятники советской эпохи и переименовывают улицы в рамках так называемой декоммунизации.

По состоянию на конец июля в одном только Киеве переименовали 555 улиц, названия которых имели отношение к СССР и России. Этими вопросами на Украине занимается целая экспертная группа. На место привычных названий приходят, как правило, топонимы националистического и нацистского происхождения.

#Памятник #одесса #Пушкин #декоммунизация #ЮНЕСКО #снос
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