В Одессе отказались сносить памятник Пушкину из-за туристов и ЮНЕСКО

Власти Одессы передумали сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом заявил градоначальник Геннадий Труханов. Монумент расположен возле здания городской администрации и, как выяснилось, является объектом культурного наследия и демонтажу не подлежит.

«Когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же указывали памятник Пушкину, и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие», - сказал Труханов в интервью изданию «Украинская правда».

Кроме того, к памятнику регулярно приезжают иностранные туристы, сетует Труханов. Они знают о Пушкине и о том, что некоторые свои произведения он написал живя в Одессе.

Начиная с 2015 года украинские власти активно демонтируют памятники советской эпохи и переименовывают улицы в рамках так называемой декоммунизации.

По состоянию на конец июля в одном только Киеве переименовали 555 улиц, названия которых имели отношение к СССР и России. Этими вопросами на Украине занимается целая экспертная группа. На место привычных названий приходят, как правило, топонимы националистического и нацистского происхождения.