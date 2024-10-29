Ynet: достижение прекращения огня в Ливане возможно на этой неделе

Интенсивность израильских бомбардировок юга Ливана не стихает. Этой ночью массированному удару была подвержена долина Бекаа. По сообщениям ливанской спасательной службы, в результате нападения погиб 61 человек, еще 100 получили ранения. На земле между силами «Хезболлы» и ЦАХАЛ происходят ожесточенные столкновения у города Хиам, где израильтяне пока безуспешно штурмуют господствующие высоты. Как заявили в «Хезболле», с момента вторжения уже погибло 90 израильтян.

При этом в занятых населенных пунктах Ливана военные ЦАХАЛ демонстративно подрывают объекты не только военной, но и гражданской инфраструктуры. Один из таких эпизодов вылился в скандал, героем которого стал журналист израильского телеканала N12 Дэнни Кушмаро. Корреспондент лично нажал на кнопку детонатора при подрыве одного из зданий.

Коллеги по всему миру раскритиковали поступок репортера за нарушение журналистской этики. При этом израильтяне продолжает активную войсковую операцию и в Секторе Газа. Удары наносятся на юге по Хан-Юнису и Рафаху. Также палестинская сторона публикует кадры с жертвами среди мирного населения в результате бомбардировки лагеря беженцев Нусейрат в центре эксклава - среди погибших и раненых есть женщины и дети.

При этом помощь жителям потерявшим свои дома в Секторе Газа с сегодняшнего дня осложнена. Тель-Авив снова пошел на очередную конфронтацию с международным сообществом. Израильский парламент одобрил запрет деятельности БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Депутаты Кнессета открыто обвинили Организацию в содействии боевикам ХАМАС, при нападении на израильские деревни в октябре прошлого года. И даже включили БАПОР в состав этого военно-политического палестинского движения.

«Сегодня мы творим историю Государства Израиль. Организация БАПОР, организация, которая, как было доказано, является частью ХАМАС, принимала активное участие во время атаки 7 октября в похищениях, убийствах, во всех действиях, которые совершались в Государстве Израиль», - заявил депутат Кнессета Рон Кац.

Израиль отменил все предоставленные агентству льготы, лишил сотрудников иммунитета и дипломатического статуса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал решение Тель-Авива, которое противоречит уставу организации и нарушает обязательства страны по международному праву. Генсека поддержал Эми Поуп, директор МОМ - Международной организации по миграции.

«Сейчас БАПОР, по сути, является основой инфраструктуры в таких местах, как Газа. Они предоставляют образование, медицинское обслуживание. Они обеспечивают некоторые из самых основных потребностей людей, которые живут там десятилетиями. Это не то, чем занимается МОМ. МОМ никак не может вмешаться и сделать то, что сделало БАПОР. БАПОР абсолютно необходимо для жителей Газы», - сказал Эми Поуп.

При этом накануне в связи с очередной израильской атакой 26 октября на Иран в ООН состоялось экстренное заседание Совета Безопасности по просьбе Тегерана. Иранский представитель прежде всего подчеркнул роль Вашингтона в организации нападения на свою страну и финансировании ближневосточного конфликта в целом.

«Соединенные Штаты уже причастны к продолжающимся военным преступлениям и геноциду, кампании по уничтожению гражданского населения и гражданской инфраструктуры как в Газе, так и в Ливане. Подавляющее большинство бомб, которые Израиль сбрасывает на Газу и Ливан, изготовлены в США», - заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

В ответ представитель Израиля снова потребовал от международного сообщества самых жестких мер для сдерживания Ирана.

«Мы требуем немедленных и жестких санкций, направленных против военной и экономической инфраструктуры Ирана. Объявите Корпус стражей Исламской революции террористической организацией, которой он и является. Изолируйте Иран дипломатическим путем», - заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон.

При этом, как отметил российский постпред Василий Небензя, очередное нападение Израиля на Иран не только нарушает положения международного права, но и дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию на Ближнем Востоке.

«Сложно избавиться от ощущения, что в Иерусалиме сознательно идут на обострение, несмотря на сигналы Тегерана о готовности воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали конфронтации. Настоятельно призываем Иерусалим отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке чреватыми крайними рисками в масштабах всего региона», - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Благодаря активным усилиям России, появляется и надежда на мирное разрешение конфликта на ближнем Востоке. Сегодня в Бейруте выбрали нового генсека «Хезболлы». Им стал Шейх Наим Касема. Известно, что наша страна выразила готовность помочь в реализации мирного плана. О переговорах с Тель-Авивом и Бейрутом при посредничестве Москвы и Вашингтона сообщает израильский портал Ynet. По информации издания от высокопоставленных источников, обсуждается вывод ЦАХАЛ с территории Ливана, отвод сил «Хезболлы» в соответствии с резолюцией ООН 1701. Также вдоль границы разместится ливанский правительственный гарнизон численностью до 10 000 солдат и будет увеличен миротворческий контингент ООН.