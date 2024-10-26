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«Хезболла» за сутки совершила рекордные 48 вылазок против Израиля

Одна из атак - беспилотниками - пришлась по войскам ЦАХАЛ в кибуцах Бейт-Гилель, Кафр-Гилад, Кацрин, Мисгав Ам, Шомера, Штула, Яар.
Марина Крижановская 2024-10-26 01:57:36
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

В минувшие сутки вооруженные отряды бойцов шиитского ливанского движения «Хезболла» совершили рекордное количество вылазок против южного соседа - Государства Израиль. Согласно заявлению группировки, таковых было 48.

Уточняется, что под удары шиитской группировки попали военнослужащие и мирные жители в Верхней, Западной и Нижней Галилее.

«Беспилотники сил сопротивления поразили цели неприятельских войск в кибуцах Бейт-Гилель, Кафр-Гилад, Кацрин, Мисгав Ам, Шомера, Штула, Яар и ряде других», - цитирует ТАСС информацию из коммюнике «Хезболлы».

Кроме этого, под обстрел РСЗО попал северный Израиль, а авиабаза Рамат-Давид в Изреельской долине и центр материально-технического снабжения Северного военного округа в Шимшоне подверглись ударам из высокоточного ракетного вооружения.

Вместе с этим бойцы «Хезболлы» провели значительную часть вылазок и нападений на территории южного Ливана - там израильская армия с 1 октября проводит наземную операцию против форпостов шиитской группировки.

В середине октября «Хезболла» заявила о 55 погибших в Ливане бойцах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также об уничтоженных 20 танках «Меркава» и четырех военных бульдозерах.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #вылазка
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