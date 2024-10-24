В Роспродсоюзе связали рост цен на сливочное масло с мировыми тенденциями

Рост цен на сливочное масло, с которым россияне столкнулись в октябре, наблюдается не только в РФ, но и во всем мире. На международных биржах цена на продукт бьет рекорды уже 11-й месяц. О причинах подорожания «Звезде» рассказали в Руспродсоюзе.

«Эксперты связывают это как с ростом затрат на производство, так и с недофинансированием отрасли. Самообеспеченности по молоку мы не достигли и поэтому вынуждены частично экспортировать сырье из других стран», - заявил генеральный директор Руспродсоюза Владимир Востриков.

Для того чтобы решить проблему, нужны инвестиции в развитие молочного поголовья и переработки молока. Регулирование же цен может привести к снижению предложения. На данный момент подорожание наблюдается и в оптовой торговле - ритейлеры устанавливают отрицательную наценку для сдерживания удорожания.

«В торговых сетях наценка на социально значимые товары первой цены категории "Масло сливочное" отрицательная и в среднем составляет -4,5%. Кроме того, оптовые цены на масло за последний год росли на 7% быстрее розничных. Это говорит о том, что сети сдерживают полочную инфляцию, снижая доходность», - заявили «Звезде» в пресс-службе одного из ритейлеров.

Ранее в СМИ появилась информация о стремительном росте цен на сливочное масло в магазинах. По данным Росстата, цены на продукт увечились на 1,6% в период с 15 по 21 октября. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что правительство контролирует ситуацию с ценами на масло - для стабилизации цен был активизирован импорт.