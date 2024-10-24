МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роспродсоюзе связали рост цен на сливочное масло с мировыми тенденциями

Удорожание масла - мировая проблема, связанная с ростом цен на сырье.
Алексей Курильченко 2024-10-24 18:30:21
© Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER/Globallookpress

Рост цен на сливочное масло, с которым россияне столкнулись в октябре, наблюдается не только в РФ, но и во всем мире. На международных биржах цена на продукт бьет рекорды уже 11-й месяц. О причинах подорожания «Звезде» рассказали в Руспродсоюзе.

«Эксперты связывают это как с ростом затрат на производство, так и с недофинансированием отрасли.  Самообеспеченности по молоку мы не достигли и поэтому вынуждены частично экспортировать сырье из других стран», - заявил генеральный директор Руспродсоюза Владимир Востриков.

Для того чтобы решить проблему, нужны инвестиции в развитие молочного поголовья и переработки молока. Регулирование же цен может привести к снижению предложения. На данный момент подорожание наблюдается и в оптовой торговле - ритейлеры устанавливают отрицательную наценку для сдерживания удорожания.

«В торговых сетях наценка на социально значимые товары первой цены категории "Масло сливочное" отрицательная и в среднем составляет -4,5%. Кроме того, оптовые цены на масло за последний год росли на 7% быстрее розничных. Это говорит о том, что сети сдерживают полочную инфляцию, снижая доходность», - заявили «Звезде» в пресс-службе одного из ритейлеров.

Ранее в СМИ появилась информация о стремительном росте цен на сливочное масло в магазинах. По данным Росстата, цены на продукт увечились на 1,6% в период с 15 по 21 октября. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что правительство контролирует ситуацию с ценами на масло - для стабилизации цен был активизирован импорт.

#цены #торговля #наш эксклюзив #сливочное масло
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 