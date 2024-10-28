В Минсельхозе заявили о снижении оптовых цен на сливочное масло

В России зафиксировано снижение стоимости сливочного масла в оптовом сегменте. Этот фактор в среднесрочной перспективе должен сказаться и на ценах в рознице. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, например, ранее Россельхознадзор разрешил импорт продукции из Ирана и Индии.

«Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице», - заявили в Минсельхозе России.

Там добавили, что на данный момент внутренний рынок полностью обеспечен сливочным маслом. Этому также способствует стабильный рост производства молока.

«Рост производства позволит в перспективе достигнуть уровня самообеспеченности по молоку и молокопродуктам», - отметили в ведомстве.

Ранее в Руспродсоюзе рассказали «Звезде», что рост цен на сливочное масло, с которым россияне столкнулись в октябре, наблюдается во всем мире. На международных биржах цена на продукт бьет рекорды уже 11-й месяц.