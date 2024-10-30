Орбан обвинил Урсулу фон дер Ляйен в организации заговора против него

Венгерского политика Петера Мадьяра называют новичком на политической сцене. Его партия «Уважение и свобода» впервые заявила о своих политических амбициях лишь этой весной, что впрочем не помешало ей на выборах этим летом занять треть кресел в Европарламенте, потеснив правящую партию «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с бессменным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. У него по-прежнему большинство, но через два года в Венгрии предстоят уже национальные парламентские выборы. И Орбан обвиняет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера в попытке организовать против него заговор.

«Они бы хотели видеть во главе Венгрии марионеточное правительство, давайте говорить откровенно. Это то, что мы называем правительством-яволь. Когда по звонку из Брюсселя или Берлина на другом конце провода говорят яволь - так точно. И после этого все решения принимаются без оглядки», - сказал венгерский премьер.

В Брюсселе уже давно, действительно, не скрывают раздражения политикой действующего венгерского премьера. Для европейской бюрократии Орбан уж слишком самостоятельная фигура.

У него есть свое мнение, чаще все отличное от позиции большинства - и по вопросам миграции, и новому пакету санкций против России и, конечно, дальнейших поставок оружия на Украину.

«Даже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие другие политики прямо вмешиваются во внутренние дела Венгрии. Они говорили, что Орбану пора уходить. Я думаю, что большинство венгерского народа выступают против такого вмешательства. И конечно устроить цветную революцию против такого правительства, которое поддерживает народ, было бы весьма рискованно, и думаем, что все-таки на это они не пойдут», - отметил председатель Венгерской Рабочей Партии Дьюла Тюрмер.

А в июле венгерский премьер даже выступил с собственной мирной инициативой - по очереди нанес визиты в Киев, Москву и Пекин. В Брюсселе тут же заявили, что это не отражает коллективную позицию ЕС. Хотя к тому моменту Венгрия уже неделю формально являлась его председателем. В ответ на это фон дер Ляйен отложила визит Еврокомиссии, а в Европарламенте даже пригрозили лишить Венгрию права голоса при принятии решений. Осудил политику Орбана и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Кремле также прокомментировали сообщения о заговоре против Орбана.

«Мы не имеем желания вмешиваться в евродела. Конструктивная и независимая линия Орбана нам импонирует больше, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В последний раз расхождения с официальной позицией ЕС выявил визит Орбана в Грузию сразу после парламентских выборов там на прошлой неделе. Он поздравил кандидата от правящей партии «Грузинская мечта», действующего премьера Ираклия Кобахидзе с победой, призвал не обращать внимание на критику Брюсселя и заявил, что народ Грузии не дал ей стать второй Украиной. На этом фоне уже звучат призывы бойкотировать неформальное заседание Евросовета, которое должно пройти в Венгрии на следующей неделе, Орбан тормозит выделение помощи Украине в размере 50 млрд евро уже до проведения американских выборов.

«Мы видим, что Орбан делает ставку на победу Дональда Трампа. И если Дональд Трамп победит, то, на мой взгляд, его позиции усилятся, а не ослабнут, потому что мало кто из европейских лидеров на сегодняшний день имеет такие установившиеся доверительные отношения с одним из главных кандидатов на победу», - прокомментировал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто уже обвинял США в попытке вмешательства во внутренние дела, но тогда в Вашингтоне это опровергли. Сегодня кроме Орбана против дальнейшей финансовой помощи Киеву выступает и премьер Словакии. Сегодня Роберт Фицо в интервью одному из российских СМИ заявил, что не исключает нового покушения на себя в течение ближайших месяцев или даже недель. Со своей стороны одним из примеров правительства яволь Орбан называет политику соседней с ним Польши. Где на прошлых парламентских выборах победу одержал бывший глава Евросовета Дональд Туск, что впрочем на поддержку Украины никак не повлияло, - она там и не прекращалась.