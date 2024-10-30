Венгрия не заинтересована в создании железного занавеса в отношениях с Россией, страны поддерживают хорошие экономические и политические связи, заявил в разговоре со «Звездой» председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. По его словам, по многим вопросам Будапешт вынужден следовать политике блоков НАТО и ЕС, участником которых является.

«Венгерское правительство считает, что надо выходить за рамки существующих блоков. И хотя любая страна может быть членом одной из существующих интеграций, но может одновременно поддерживать нормальные отношения с другими странами мира», - сказал Тюрмер.

Политик добавил, что венгерское правительство находится под давлением Европейского союза, так как не хочет беспрекословно следовать курсу объединения. Он напомнил, что страна заявляла о своем отказе поставлять оружие Украине.

«Венгрия, которая выступает за мир, за договоренность с Россией, своей позицией оказывается в меньшинстве (в Евросоюзе. - Прим. ред.)», - отметил Тюрмер.

По его словам, многим в организации не нравится, что Венгрия председательствует в ЕС, и они хотят смены правительства в стране. Председатель добавил, что действующий премьер-министр страны Виктор Орбан пользуется высокой поддержкой избирателей, поэтому Западу не удастся «устроить цветную революцию».

«Я думаю, что большинство венгерских людей выступает против такого вмешательства... Конечно, устроить цветную революцию против такого правительства, которое поддерживает народ, было бы рискованно. Думаем, что все-таки на это не пойдут», - заключил Дьюла Тюрмер.

Напомним, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто отмечал, что интеллектуальный уровень дискуссий в Евросоюзе касательно украинского конфликта «не очень высокий». По его словам, Будапешт сталкивается с обвинениями и финансовыми санкциями, когда не соглашается с ЕС.