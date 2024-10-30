Бах назвал неизбежным отстранение Олимпийского комитета России

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено якобы из-за нарушения Олимпийской хартии.

На заседании генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Португалии Бах сказал, что никто из участников 55 мировых конфликтов не допускает таких нарушений.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И объявили, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. Это нарушение Олимпийской хартии», - цитирует ТАСС слова Баха.

Напомним, МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года после включения в состав организации олимпийских советов ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Российская сторона сочла это решение политически мотивированным. Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев пообещал продолжать его оспаривать.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что глава Международного олимпийского комитета должен быть самостоятельной фигурой. По его мнению, вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам можно только под руководством независимой, самостоятельной фигуры, преданной олимпийским принципам. Напомним, Томас Бах объявил об уходе с должности. Выборы нового главы МОК назначены на март 2025 года.