Пользователей «Госуслуг» призвали сменить почтовый ящик gmail

Пользователям «Госуслуг», у которых к аккаунту привязан почтовый ящик gmail, начали приходить уведомления с предложением заменить почту.

«Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля <...> Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», - говорится в уведомлении на портале.

В уведомлении поясняется, что такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Нет гарантии, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать.

Напомним, ранее некоторые пользователи Google стали жаловаться на невозможность регистрации учетной записи через российский номер телефона. Сама компания ограничила этот сервис для россиян.

Минцифры рекомендовало пользователям создать резервные копии данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или на отечественных платформах.

Ранее стало известно, что россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов с 1 марта 2025 года. Специальное заявление можно подать несколькими способами - через сайт «Госуслуги» и лично в МФЦ. Подобной услугой можно пользоваться неограниченное количество раз. Сведения будут отображаться в кредитной истории гражданина.