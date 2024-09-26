В Минцифры пользователям Google посоветовали создать резервную копию данных

Россиянам, пользующимися сервисами американской компании Google, рекомендуется создать резервную копию личных данных. Соответствующую рекомендацию сделали в Минцифры РФ.

«[Минцифры] рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы», - говорится в заявлении.

Кроме того, подтверждено введение ограничений со стороны Google на создание новых аккаунтов на российские номера. Отмечается, что операторы связи зафиксировали снижение числа СМС-уведомлений, необходимых для двухэтапной аутенфикации - защиты профиля.

Напомним, что информация о проблемах с созданием аккаунтов в Google с помощью российских номеров появилась еще в начале сентября. При этом созданные ранее профили с этими номерами работают в штатном режиме.