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Верховный суд признал законными пожизненные сроки Арашуковых

В конце декабря 2022 года Мосгорсуд признал Рауфа и Рауля Арашуковых виновными в организации двух убийств и хищении крупной суммы денег у структур «Газпрома».
Ян Брацкий 2024-10-30 15:48:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Global Look Press

Верховный суд России признал законными пожизненные сроки бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.

«Определение Московского городского суда от 27 декабря 2022 года... оставить без изменения», - огласил решение председательствующий судья.

Защита Арашуковых в кассационной жалобе настаивала на пересмотре дела в ином составе суда, упоминая о процессуальных нарушениях в работе присяжных.

Напомним, 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненным срокам лишения свободы по обвинению в организации убийств заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Алана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Рауля Арашукова также признали виновным по делу о хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей. Остальные фигуранты получили сроки от пяти до 22 лет.

#в стране и мире #Верховный суд #Приговор #рауф арашуков
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