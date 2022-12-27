Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению

В слушании дела принимала участие коллегия присяжных. Ранее, в сентябре этого года, они признали Арашуковых виновными в организации сразу двух убийств.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве.

Кадры из зала Московского городского суда оказались в распоряжении «Звезды».

«Суд не находит препятствий для назначения пожизненного срока Арашукову Раулю и Арашукову Рауфу», - сказала судья Елена Гученкова.

В слушании дела принимала участие коллегия присяжных. Ранее, в сентябре этого года, они признали Арашуковых виновными в организации сразу двух убийств.

Расправу произвели над зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Асланом Жуковым и советником главы Карачаево-Черкесской Республики Фралем Шебзуховым. Сенатор и его отец были задержаны в январе 2019 года.