Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению
В слушании дела принимала участие коллегия присяжных. Ранее, в сентябре этого года, они признали Арашуковых виновными в организации сразу двух убийств.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве.
Кадры из зала Московского городского суда оказались в распоряжении «Звезды».
«Суд не находит препятствий для назначения пожизненного срока Арашукову Раулю и Арашукову Рауфу», - сказала судья Елена Гученкова.
В слушании дела принимала участие коллегия присяжных. Ранее, в сентябре этого года, они признали Арашуковых виновными в организации сразу двух убийств.
Расправу произвели над зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Асланом Жуковым и советником главы Карачаево-Черкесской Республики Фралем Шебзуховым. Сенатор и его отец были задержаны в январе 2019 года.