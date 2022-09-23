Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств

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Члены коллегии присяжных заседателей Московского городского суда признали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации убийств заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Меру наказания определит позднее суд. Арашуковым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, Рауф Арашуков и его отец были задержали в январе 2019 года. Также Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам уголовных дел.