Мехвод признался, что был «на эмоциях», когда подбили его танк

Механик-водитель с позывным Царай до сих пор не верит, что в ходе боевых действий экипажу удалось не только выполнить задачу, но и вытащить машину. В танк боевики ВСУ ударили двумя управляемыми ракетами, одна выбила трал, вторая попала в башню. Своими воспоминаниями Царай поделился с корреспондентом «Звезды».

«В районе двигателя загорелось топливо. Когда танк останавливается и горит, сразу не соображается. Из-за чего начинаешь тут же на эмоциях! Хорошо, что баллон был, вот честно, помогло», - вспоминает Царай.

Машину удалось завести и откатить из-под огня боевиков. Сейчас в населенном пункте Катериновка развевается российский триколор. Очередной населенный пункт на пути к Курахово теперь под нашим контролем. Бойцы 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» заходили на технике. Бои за эту господствующую высоту вели несколько недель. ВСУ там хорошо закрепились, но их вскоре выбили и оттуда.

«Удачно все получилось, так как действовали из низины, внезапно. Ну и также погодные условия помогли, ну и хорошо проработанные маршруты», - рассказывает командир танка Т-72 с позывным Осип.

Боевики, пытаясь избежать окружения, в спешке оставляли позиции, не успевали даже минировать подходы. Солдаты ВСУ охотились на нашу технику. Пытались ловить ее «на поворотах», там, где скорость приходилось снижать.

«Мы, когда приезжаем к месту высадки пехоты, открываем огонь по окопам, посадкам, по зданиям, их подавляем на подходе», - рассказывает водитель БМП-3 с позывным Клема.

ВСУ пытались контролировать обстановку с воздуха. Запускали дроны, наши операторы в ответ шли на таран.

Наши военнослужащие рассекали сеть окопов, «разбирали» блиндажи танкисты. Били прямой наводкой, прокладывали дорогу нашим штурмовикам. После танковых ударов на зачистку выдвигались штурмовые группы. Боевиков выбивали из подвалов и лесопосадок.

Солдаты ВСУ отступают, с каждым днем все больше загоняют себя в ловушку, а наши темпы продвижения только растут. На пути - Курахово, город окружают сразу с нескольких сторон, с севера, востока и юга. Ранее под наш контроль перешла и Богоявленка.

Танкисты громят неприятеля и на других направлениях. Так, ранее российское оборонное ведомство показало, как экипажи танков Т-72Б3 уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.