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Экипажи Т-72Б3 уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

Результаты попаданий зафиксировали средства объективного контроля.
2024-10-29 11:24:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

Танкисты выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ.

После первого выстрела блиндаж разрушился. Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ. Шестерым боевикам удалось выбраться из разрушенного блиндажа. Они попытались уйти в сторону своих тыловых позиций, но были уничтожены вторым выстрелом.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, их же камеры фиксировали попадания. Отработав по цели, экипаж покинул позицию. Танки замаскированы, а также защищены на случай атаки беспилотниками, установлены антидроновые навесы.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #МО РФ #запорожская область
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