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ВКС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово

Пункт временной дислокации принадлежал подразделению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
2024-10-25 12:53:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские летчики поразили пункт дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. 

Уточняется, что пункт временной дислокации, который поразили ВКС России, находился западнее города Курахово, в районе населенного пункта Разлив на территории Донецкой Народной Республики. 

Авиаудар наносился по координатам, переданным разведкой. Уточняется, что уничтожению подверглись не только сам ПВД вместе с личным составом, но и украинская самоходка, а также склад боекомплекта. 

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили полсотни боевиков авиабомбой ФАБ-3000 в городе Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #ДНР #авиаудар #спецоперация #разлив #Курахово
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