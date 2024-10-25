ВКС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово

Российские летчики поразили пункт дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Уточняется, что пункт временной дислокации, который поразили ВКС России, находился западнее города Курахово, в районе населенного пункта Разлив на территории Донецкой Народной Республики.

Авиаудар наносился по координатам, переданным разведкой. Уточняется, что уничтожению подверглись не только сам ПВД вместе с личным составом, но и украинская самоходка, а также склад боекомплекта.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили полсотни боевиков авиабомбой ФАБ-3000 в городе Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.