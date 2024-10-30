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Кремль: Россия предупреждала другие страны о тренировке ядерных сил

Дмитрий Песков отметил, что для уведомления соответствующих стран о пусках во время учений есть определенный механизм.
Тимур Шерзад 2024-10-30 13:55:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предупреждала другие страны о тренировке ядерных сил, которая прошла вчера. 

«Это действительно одна из регулярных тренировок», - сказал он в разговоре с журналистами. 

Песков отметил, что для предупреждения соответствующих стран о пусках существует определенный механизм. 

Кроме этого, Дмитрий Песков констатировал, что каждый раз во время таких тренировок заявления президента России Владимира Путина важны. Их, отметил он, воспринимают везде с интересом.

Так, недавно Путин заявил, что Россия будет совершенствовать все компоненты ядерных сил сдерживания и что для этого имеется достаточное количество ресурсов.

#в стране и мире #ядерное оружие #Кремль #Дмитрий Песков #Тренировка ядерных сил
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